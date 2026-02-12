RELX 20.99 CHF -0.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.