RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
20.99CHF
-0.07CHF
-0.31 %
12:46:26
BRXC
12.02.2026 11:44:51
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.21 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
