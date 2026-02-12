ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 4570 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung nach dem von KI-Sorgen ausgelösten Kursrutsch auf "Buy" belassen. 2025 sei stark gelaufen, der Ausblick habe sich verbessert und der Aktienrückkauf sei ausgeweitet worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag im Resümee der Zahlen. In der Telefonkonferenz zu den Resltaten habe sich das Management zuversichtlich geäußert; es gebe demnach keine Anzeichen disruptiven KI-Wettbewerbs. Wegen der gestiegenen KI-Unsicherheit habe sie dennoch das Kursziel gesenkt./mis/rob/ag;