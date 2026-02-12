RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 4570 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung nach dem von KI-Sorgen ausgelösten Kursrutsch auf "Buy" belassen. 2025 sei stark gelaufen, der Ausblick habe sich verbessert und der Aktienrückkauf sei ausgeweitet worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag im Resümee der Zahlen. In der Telefonkonferenz zu den Resltaten habe sich das Management zuversichtlich geäußert; es gebe demnach keine Anzeichen disruptiven KI-Wettbewerbs. Wegen der gestiegenen KI-Unsicherheit habe sie dennoch das Kursziel gesenkt./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
36.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24.80 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
22.07 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
