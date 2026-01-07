Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

33.78
CHF
1.07
CHF
3.26 %
15:39:25
BRXC
07.01.2026 14:34:04

RELX Overweight

RELX
33.78 CHF 3.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen.
Daniel Kerven betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Chancen für den Medienkonzern durch KI. Das KI-Glas sei nicht halb voll, es laufe eher über, schrieb er. Der jüngste Kursrücksetzer eröffne überzeugende Einstiegschancen./ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.70 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36.42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

