RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RELX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx zwar von 4072 auf 3700 Pence gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Jahr 2025 habe für die europäischen Medien- und Online-Branche schwach begonnen und sich dann noch verschlechtert, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei, ob 2026 besser wird. Die Expertin sieht jedenfalls Value in der Branche. Fallende Zinsen könnten im kommenden Jahr der Konjunktur zugutekommen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.12.25