FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 182 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mit Spannung erwarteten jüngsten Daten zu E-Rezepten hätten nicht enttäuscht und belegten für den deutschen Markt im dritten Quartal ein 81-prozentiges Wachstum, schrieb Analyst Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der neue Jahresausblick der Online-Apotheke beinhalte für das Schlussquartal zudem eine weitere deutliche Beschleunigung, was zu steigenden Konsensschätzungen führen dürfte./gl/ag;