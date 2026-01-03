|Rohstoffpreise aktuell
|
03.01.2026 10:13:20
Rohstoffkurse am Vormittag
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.330,49 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.330,49 US-Dollar).
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’458.87
|10’850.01
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’538.44
|3’363.82
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’567.83
|3’397.97
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|673.24
|634.73
|Goldbarren 250 g - philoro
|28’139.64
|27’149.95
|Silber CombiBar® 100 g
|313.85
|208.26
|Silber Maple Leaf 1 oz
|70.90
|56.96
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’133.48
|1’814.62
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.