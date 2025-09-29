Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
67.82CHF
-2.67CHF
-3.79 %
09:11:16
30.09.2025 09:52:02
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
67.82 CHF -3.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Der von der Online-Apotheke vermeldete Abschied des Finanzchefs Jasper Eenhorst sei eine Überraschung, schrieb Jan Koch am Montag./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
214.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
72.80 €
Abst. Kursziel*:
193.96%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
72.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
195.17%
Analyst Name::
Jan Koch
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
29.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
29.09.25
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
26.09.25
|Redcare muss neuen Finanzvorstand suchen (AWP)
26.09.25
|EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down. (EQS Group)
26.09.25
|EQS-News: Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: CFO Jasper Eenhorst scheidet aus dem Amt aus. (EQS Group)
26.09.25
|EQS-Adhoc: Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: CFO Jasper Eenhorst scheidet aus dem Amt aus. (EQS Group)
26.09.25
|EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down. (EQS Group)