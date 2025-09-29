Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.09.2025 09:52:02

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Der von der Online-Apotheke vermeldete Abschied des Finanzchefs Jasper Eenhorst sei eine Überraschung, schrieb Jan Koch am Montag./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
214.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72.80 € 		Abst. Kursziel*:
193.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
195.17%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

