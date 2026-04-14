Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’237 0.7%  SPI 18’618 0.9%  Dow 48’123 -0.2%  DAX 24’026 1.2%  Euro 0.9205 -0.1%  EStoxx50 5’973 1.1%  Gold 4’765 0.5%  Bitcoin 58’022 -0.7%  Dollar 0.7799 -0.5%  Öl 97.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Sika41879292Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Barclays Capital: Overweight-Note für Beiersdorf-Aktie
Suche...

QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

32.72
CHF
0.14
CHF
0.42 %
14:57:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.04.2026 12:58:58

QIAGEN Equal Weight

QIAGEN
32.72 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
35.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luke Sergott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?