QIAGEN 28.47 CHF -5.18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:28 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.