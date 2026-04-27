QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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