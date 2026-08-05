PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: PVA TePla veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
PVA TePla wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PVA TePla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 61,5 Millionen EUR – ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PVA TePla 60,8 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,524 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 270,1 Millionen EUR, gegenüber 244,3 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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