PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
27.02CHF
11.26CHF
71.40 %
03.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 10:48:00
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auftragsseitig baue sich Dynamik auf, während die Margen immer noch in einer Übergangsphase seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.66 €
|
Abst. Kursziel*:
7.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.97%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
22.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX startet im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
10.10.25
|SDAX aktuell: SDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|10:48
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|27.02
|71.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|12:03
|
Deutsche Bank AG
UniCredit Hold
|12:01
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight
|11:58
|
Barclays Capital
UniCredit Overweight
|11:57
|
UBS AG
Roche Buy
|11:51
|
Barclays Capital
Michelin Underweight
|11:51
|
UBS AG
Nokia Neutral