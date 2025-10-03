Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'598 -0.1%  SPI 17'363 0.1%  Dow 46'590 -0.7%  DAX 24'096 -0.2%  Euro 0.9253 0.1%  EStoxx50 5'656 0.3%  Gold 4'108 0.3%  Bitcoin 87'406 2.0%  Dollar 0.7983 0.3%  Öl 65.9 2.5% 
PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

27.02
CHF
11.26
CHF
71.40 %
03.10.2025
BRXC
23.10.2025 10:48:00

PVA TePla Buy

PVA TePla
27.02 CHF 71.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auftragsseitig baue sich Dynamik auf, während die Margen immer noch in einer Übergangsphase seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.66 € 		Abst. Kursziel*:
7.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.97%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:48 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
21.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
