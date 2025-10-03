PVA TePla 27.02 CHF 71.40% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auftragsseitig baue sich Dynamik auf, während die Margen immer noch in einer Übergangsphase seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.