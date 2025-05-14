PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
15.76CHF
3.68CHF
30.48 %
14.05.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.09.2025 10:21:36
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages neue Detailinformationen und die gestärkte Glaubwürdigkeit./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PVA TePla AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25.30 €
Abst. Kursziel*:
26.48%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
28.22 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.39%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PVA TePla AG
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook (EQS Group)
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla veranstaltet erfolgreichen Kapitalmarkttag 2025 und gibt strategischen Ausblick (EQS Group)
02.09.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
31.08.25
|So schätzen Analysten die PVA TePla-Aktie ein (finanzen.net)
29.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
29.08.25
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
28.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|10:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
