26.02.2026 09:57:53

PUMA SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien etwas besser als erwartet, schrieb Piral Dadhania in der ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Herstellers von Sportbekleidung für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr deckten sich in etwa mit den Erwartungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23.94 € 		Abst. Kursziel*:
-16.46%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.86%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse