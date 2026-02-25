NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien etwas besser als erwartet, schrieb Piral Dadhania in der ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Herstellers von Sportbekleidung für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr deckten sich in etwa mit den Erwartungen./rob/bek/ag;