NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 53,60 auf 54,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft und den südafrikanischen Mutterkonzern Naspers. Unter anderem würden nun auch die jüngsten Wechselkursentwicklungen berücksichtigt./ck/jha/;