Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012

24.28
CHF
-0.64
CHF
-2.57 %
18.06.2019
SWX
13.10.2025 09:37:00

Wacker Neuson SE Hold

Wacker Neuson
20.54 CHF -3.90%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.90 € 		Abst. Kursziel*:
10.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.58%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

