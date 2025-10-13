Tecan-Aktie dennoch tiefrot: Tecan verzeichnet im dritten Quartal leichtes Umsatzplus

Nachdem das Unternehmen aus Männedorf in diesem Jahr erstmals ein Update zum ersten Quartal gegeben hatte, folgt an diesem Montag das erste für die Entwicklung im dritten Quartal. Wie aus einem Communiqué hervorgeht, hat die Gruppe im dritten Quartal einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich verbucht. Dies bedeute eine weitere sequenzielle Verbesserung, nachdem die Einnahmen in den ersten zwei Quartalen noch jeweils rückläufig waren.

Mit Blick auf die beiden Geschäftsfelder habe das Segment Life Sciences Business zwar weniger umgesetzt - ein Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Sparte Partnering Business dagegen erzielte ein Umsatzplus im niedrigen Zehner-Prozentbereich.

Wichtiger noch für das verbleibende Geschäftsjahr: In beiden Geschäftssegmenten lag der Auftragseingang im dritten Quartal höher als der Umsatz, und das Book-to-Bill-Verhältnis blieb über 1.

Ausblick bestätigt

Basierend auf dem Geschäftsgang in den ersten neun Monaten und den aktuellen Annahmen für den Rest des Jahres bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz in Lokalwährungen in einer Bandbreite von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis hin zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Aktuelle Trends deuteten derzeit darauf hin, dass das Gesamtjahresergebnis in der unteren Hälfte der Bandbreite liegen werde.

Bei der bereinigten EBITDA-Marge stellt das Management weiter einen Wert zwischen 17,5 und 18,5 Prozent in Aussicht. Dieser Ausblick berücksichtige allerdings keine Auswirkungen der US-Zölle, heisst es.

Darüber hinaus bestätigt Tecan den mittelfristigen Ausblick. Demnach will das Unternehmen unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückkehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich verbessern.

Allerdings rechnet Tecan nicht damit, dass sich der Markt bereits im kommenden Jahr vollständig normalisieren wird. Vielmehr sei nur eine schrittweise Erholung der Endmärkte zu erwarten, heisst es.

Tecan-Aktie unter Druck

Die Aktien von Tecan zeigen sich am Montag zeitweise 5,85 Prozent tiefer bei 140 CHF. Der Laborausrüster hat den Umsatz im dritten Quartal leicht gesteigert und die Prognosen bestätigt. Dabei schlug das Management allerdings zu den Aussichten vorsichtigere Töne an.

Auf den ersten Blick würden die Angaben aus dem Q3-Update inspirierend aussehen, auf den zweiten allerdings lediglich durchzogen, hält die ZKB in einem Kommentar fest. Tecan habe die Aussichten zur Umsatzentwicklung im laufenden Jahr zwar bestätigt, dies allerdings mit einer Verschiebung in die untere Hälfte der Ziel-Bandbreite.

Die vorsichtigere Haltung dürfte mit der US-Zollpolitik zu tun haben, so die ZKB weiter. Insbesondere im Partnering-Geschäft werde mit Verschiebungen von Aufträgen auf einen späteren Zeitpunkt gerechnet. Tecan gehe davon aus, dass gewisse Kunden im vierten Quartal zurückhaltend agieren würden. Zudem habe sich etwa auch das Geschäft in China schlechter als erwartet entwickelt.

In den Absatzmärkten von Tecan seien noch keine positiven Trends zu erkennen, heisst es derweil im Kommentar der Bank Vontobel. Belastend kämen die stärkeren negativen Wechselkurseffekte hinzu. Für Tecan dürften 2025 und 2026 aufgrund der schwierigen Marktlage jedenfalls zu Übergangsjahren werden, befürchten die Vontobel-Analysten.

Männedorf (awp)