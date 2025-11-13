Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’832 0.3%  SPI 17’676 0.3%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’400 0.1%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’816 0.5%  Gold 4’236 0.9%  Bitcoin 82’516 1.8%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 62.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Siemens-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt
Siemens-Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
RTL-Aktie behauptet: Neuer Vorstandsvorsitzender steht fest
Fraport-Aktie gewinnt: Oktober mit mehr Fluggästen dank Herbstferien
Suche...

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Herausforderung angenommen 13.11.2025 09:34:00

VW-Aktie: Audi gibt Formel-1-Einstieg mit R26 Concept bekannt

VW-Aktie: Audi gibt Formel-1-Einstieg mit R26 Concept bekannt

Audi will vom Jahr 2030 an in der Formel 1 um den Titel kämpfen.

Volkswagen
91.87 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen
2026 und 2027 sind die Herausfordererjahre", sagte Audi-Boss Gernot Döllner am Mittwochabend in München. "Von 2028 an wollen wir wettbewerbsfähig sein, ab 2030 wollen wir um den Titel fahren."

In 115 Tagen wird erst ernst

Audi tritt ab der kommenden Saison als Werksteam in der Königsklasse des Motorsports an. Bei einer Veranstaltung im Audi Brand Experience Center am Flughafen München gab der deutsche Autobauer 115 Tage vor dem ersten Grand-Prix-Einsatz in Melbourne mit der Präsentation des Audi R26 Concept einen Vorgeschmack auf das künftige Design des neuen Formel-1-Wagens.

"Für Audi geht es nicht darum, nur teilzunehmen, sondern auch zu gewinnen", sagte Sebastian Vettels früherer Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der mittlerweile Projektleiter bei Audi ist, vor den Augen von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. "Die Formel 1 ist eines der wettbewerbs-intensivsten Umfelder. Champion zu werden, ist ein Prozess des stetigen Fortschritts."

Einstieg inmitten der Krise

Audi hat den Schweizer Sauber-Rennstall übernommen und tritt ab der kommenden Saison als Werksteam in der Formel 1 an. Innerhalb des deutschen Herstellers ist der kostspielige Einstieg umstritten gewesen. Für Audi erscheint der Zeitpunkt aber trotz der Krise in der Automobilbranche günstig, da ab dem nächsten Jahr ein neues Reglement in Kraft tritt.

"Der Einstieg in die Formel 1 war nie besser als in den vergangenen 30 Jahren mit dieser Regeländerung", sagte Döllner. Er betonte: "Wann immer Audi in eine Rennserie eingestiegen ist, war Audi erfolgreich."

Die Volkswagen-Aktie klettert via XETRA am Donnerstag zeitweise um 0,79 Prozent auf 99,38 Euro.

MÜNCHEN (awp international)

Weitere Links:

VW-Aktie dreht ins Plus: Eigene KI-Chips aus China für autonomes Fahren

Bildquelle: Chris Warham / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten