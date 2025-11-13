Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Quartalszahlen überzeugen 13.11.2025 09:33:00

Bilfinger-Aktie: Höhere Nachfrage sorgt für Wachstum - neue Ziele folgen im Dezember

Der Industriedienstleister Bilfinger profitiert weiter von starker Nachfrage in der Pharma- und Energiebranche und konkretisiert seine Jahresziele.

Bilfinger
90.58 CHF 8.23%
Kaufen Verkaufen
Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal von einer höheren Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie profitiert. "Mit unserer Strategie, die Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Kunden zu verbessern, sind wir auf Kurs, unsere Ziele zu erreichen" sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Das Unternehmen sehe weiterhin deutliche Outsourcing-Potentiale bei seinen Kunden. Die Jahresziele für Umsatz und operativer Marge (Ebita-Marge) engte das Unternehmen.

Im Gesamtjahr erwartet der Konzern nun einen Umsatz in Höhe von 5,3 Milliarden bis 5,5 Milliarden Euro nach zuvor 5,1 Milliarden bis 5,7 Milliarden Euro. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) 5,4 bis 5,6 Prozent übrigbleiben. Hier waren zuvor 5,2 bis 5,8 Prozent im Plan.

Im dritten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern in Mannheim mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte um sechs Prozent auf 81 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 55 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau. Derweil will der Bilfinger-Vorstand um Unternehmenschef Schulz am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen.

Für Bilfinger-Titel geht es am Donnerstag via XETRA zeitweise um 5,17 Prozent nach oben auf 95,55 Euro.

/mne/stk

MANNHEIM (awp international)

