Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’837 0.3%  SPI 17’683 0.3%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’382 0.0%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’814 0.5%  Gold 4’228 0.8%  Bitcoin 82’317 1.6%  Dollar 0.7945 -0.4%  Öl 62.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Merck-Analyse: Merck-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
DroneShield-Aktie bricht um über 30 Prozent ein: Grosse Insiderverkäufe belasten den Kurs
Korro Bio-Aktie stürzt dramatisch ab: Medikament verfehlt Zielwert - Koop mit Novo Nordisk auf Eis
Firefly-Aktie hebt ab: Anleger feiern Firefly Aerospace - Umsatz legt deutlich zu
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...

Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

31.14
CHF
-0.25
CHF
-0.78 %
10:06:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 08:45:08

Dermapharm Hold

Dermapharm
31.14 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika dürfte im Schlussquartal beim Wachstum zulegen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.20 € 		Abst. Kursziel*:
2.41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.26%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten