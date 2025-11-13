Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
31.14CHF
-0.25CHF
-0.78 %
10:06:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 08:45:08
Dermapharm Hold
Dermapharm
31.14 CHF -0.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika dürfte im Schlussquartal beim Wachstum zulegen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.20 €
|
Abst. Kursziel*:
2.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.26%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse