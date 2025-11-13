NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika dürfte im Schlussquartal beim Wachstum zulegen./rob/bek/ag;