NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung des Ausblicks durch den Autovermieter sollte stützend wirken./rob/bek/ag;