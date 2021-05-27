Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
100.80CHF
-3.00CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
13.11.2025 08:48:21
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung des Ausblicks durch den Autovermieter sollte stützend wirken./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:33 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:33 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.15 €
|
Abst. Kursziel*:
31.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.98%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
