ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Geschäftszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von der Internet-Beteiligungsgruppe habe es nicht viel Neues gegeben, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe aber das abgeliefert, was es zuvor versprochen habe. Prosus sei für Investoren ein einzigartiger Weg, an der chinesischen Tencent beteiligt zu sein./bek/edh;