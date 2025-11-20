CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
70.64CHF
-3.60CHF
-4.85 %
17:29:59
BRXC
20.11.2025 18:47:02
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
70.64 CHF -4.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein starkes Quartal hinter sich und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er hob hervor, dass die operative Ergebnismarge (Ebitda) im Live-Entertainment-Geschäft nach dem schwachen Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege./rob/gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.25 €
|
Abst. Kursziel*:
50.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.39%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
