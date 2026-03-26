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26.03.2026 10:30:39

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ProSiebenSat.1 nach detaillierten Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Die Erwartungen seien verfehlt worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Werbeeinnahmen im deutschen TV-Bereich sanken im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres deutlich und seien schwächer als die des Konkurrenten RTL. Positiv sei, dass der TV-Konzern Randaktivitäten weiter zu Geld mache und etwa "billigermietwagen.de" verkauft habe. Zum Ausblick auf 2026 schrieb die Analystin, dass dieser vor allem von der Erwartung geprägt sei, durch konsequente Kostendisziplin einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses zu erzielen./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
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