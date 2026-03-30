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ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

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30.03.2026
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31.03.2026 07:21:37

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

ProSiebenSat.1 Media
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,15 auf 4,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis dürfte trotz des schwierigen Konjunkturumfelds in Deutschland 2026 von Kosteneinsparungen profitieren, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung des Medienkonzerns sei jedoch weiterhin zu hoch, was der Hauptgrund für die deutliche Kurszielsenkung sei./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4.30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
3.99 € 		Abst. Kursziel*:
7.88%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
3.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
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