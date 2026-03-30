ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,15 auf 4,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis dürfte trotz des schwierigen Konjunkturumfelds in Deutschland 2026 von Kosteneinsparungen profitieren, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung des Medienkonzerns sei jedoch weiterhin zu hoch, was der Hauptgrund für die deutliche Kurszielsenkung sei./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
3.99 €
|
Abst. Kursziel*:
7.88%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
3.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.64%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
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26.03.26
|ProSiebenSat.1-Aktie dennoch stärker: Schwieriges Jahr dank Werbeflaute erwartet (AWP)
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26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
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26.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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26.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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20.03.26
|SDAX aktuell: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
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20.03.26
|Freundlicher Handel: Zum Start Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
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|JP Morgan Chase & Co.
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|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
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|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
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|15.01.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
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|13.11.25
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|13.11.25
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|ProSiebenSat.1 Media Overweight
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|Bernstein Research
|26.03.26
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|Bernstein Research
|14.11.25
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|Barclays Capital
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
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