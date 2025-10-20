Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Porsche vz. Aktie

44.43
CHF
1.20
CHF
2.77 %
09:02:45
27.10.2025 07:40:04

Porsche vz Market-Perform

Porsche vz.
44.43 CHF 2.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die entscheidenden Fragen seien, ob die Restrukturierungsbelastungen im dritten Quartal bereits extrem hoch gewesen seien und wie deutlich die Margen 2026 anzögen, schrieb Stephen Reitman am Freitagnachmittag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Aktuell signalisiere der Finanzchef kaum Sonderbelastungen im kommenden Jahr. Reitman wäre allerdings nicht überrascht, wenn der im Januar antretende neue Konzernlenker Michael Leiters weitere Maßnahmen für notwendig halte. Der beste Zeitpunkt dafür wäre gleich zum Start./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
46.92 € 		Abst. Kursziel*:
-16.88%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
49.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.63%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse