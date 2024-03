ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Dank der geringen Markterwartungen sei das operative Ergebnis des Sportwagenbauers besser als prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der für 2024 in Aussicht gestellten Profitabilitätsspanne liege jedoch unter der Konsensschätzung und seiner Prognose./edh/tih;