Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Refinanzierung
|
02.06.2026 20:30:00
Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro
Avolta hat eine Anleihe im Volumen von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2033 begeben.
Der Reisedetailhändler Avolta will mit dem Erlös einen Teil seiner ausstehenden Anleihe über 750 Millionen Euro mit Fälligkeit 2027 refinanzieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
Basel (awp)
Weitere Links:
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI letztlich stabil -- DAX schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.