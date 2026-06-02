Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro

Die jährliche Verzinsung beträgt 4,625 Prozent und die Zinsen werden halbjährlich nachträglich gezahlt.

Der Reisedetailhändler Avolta will mit dem Erlös einen Teil seiner ausstehenden Anleihe über 750 Millionen Euro mit Fälligkeit 2027 refinanzieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Basel (awp)