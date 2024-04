NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ein weiteres herausforderndes für den Spirituosenhersteller gewesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft heraus habe den Analystendurchschnitt (Konsens) verfehlt. Die Jahresziele seien leicht revidiert worden, doch der Konsens sei bereits dort./ck/ngu;