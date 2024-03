NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pernod Ricard angesichts einer Frage- und Antwortrunde des Spirituosenherstellers mit dem Leiter des Nordamerika-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der vorab veröffentlichte Webcast verweise auf starke Fortschritte in der Strategie zum Aufbau nachhaltigen Wachstums, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis;