HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen von 8,30 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Bank dürfte operative Verbesserungen gebracht haben, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Der Schwung werde aber wohl nachlassen./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.