SMI 12'294 -0.2%  SPI 17'038 -0.1%  Dow 47'632 -0.2%  DAX 24'088 -0.2%  Euro 0.9286 0.1%  EStoxx50 5'683 -0.4%  Gold 3'981 0.9%  Bitcoin 88'063 0.0%  Dollar 0.8001 0.0%  Öl 64.5 -0.7% 
pbb Aktie 324330 / DE0008019001

6.54
CHF
-7.74
CHF
-54.20 %
23.03.2020
SWX
30.10.2025 10:55:36

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen von 8,30 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Bank dürfte operative Verbesserungen gebracht haben, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Der Schwung werde aber wohl nachlassen./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.74 € 		Abst. Kursziel*:
51.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.45%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse