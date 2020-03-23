pbb Aktie 324330 / DE0008019001
6.54CHF
-7.74CHF
-54.20 %
23.03.2020
SWX
30.10.2025 10:55:36
pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen von 8,30 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Bank dürfte operative Verbesserungen gebracht haben, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Der Schwung werde aber wohl nachlassen./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.74 €
|
Abst. Kursziel*:
51.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.45%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
