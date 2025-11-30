pbb 4.16 CHF -1.09% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 7,20 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für gewerbliche Immobilienfinanzierung mache gute Fortschritte bei der geplanten Übernahme der Deutsche Investment Group, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Management. Die Akquisition dürfte die Eigenkapitalrendite stärken./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.