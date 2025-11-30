Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
pbb Aktie 324330 / DE0008019001

4.13
CHF
-0.03
CHF
-0.72 %
12:25:11
SWX
02.12.2025 10:29:13

pbb Buy

pbb
4.16 CHF -1.09%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 7,20 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für gewerbliche Immobilienfinanzierung mache gute Fortschritte bei der geplanten Übernahme der Deutsche Investment Group, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Management. Die Akquisition dürfte die Eigenkapitalrendite stärken./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.43 € 		Abst. Kursziel*:
57.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.95%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse