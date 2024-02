FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 10,90 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern sei zwar nicht immun gegenüber dem sich verlangsamenden Immobilienmarkt, doch am Markt werde dieser Gegenwind derzeit überbewertet, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gegenzug würden Chancen wie etwa das Umbauprogramm und der Marktwert des Dawonia-Portfolios nicht genügend honoriert. Zudem rechnet der Experte damit, dass die negativen Bewertungen im Immobilienmarkt in diesem Jahr an Tempo verlieren und die Mieterträge wieder steigen./tav/gl;