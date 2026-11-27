Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.21 Prozent stärker bei 17’449.32 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85.182 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.281 Prozent auf 17’289.15 Punkte an der Kurstafel, nach 17’240.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’490.83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’289.15 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 3.81 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’373.06 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 18’952.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der SDAX mit 16’540.29 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.540 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 7.61 Prozent auf 47.52 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.41 Prozent auf 83.80 EUR), Vincorion (+ 5.16 Prozent auf 16.52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.07 Prozent auf 21.14 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 4.70 Prozent auf 7.58 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Ottobock (-3.24 Prozent auf 38.80 EUR), Stabilus SE (-2.63 Prozent auf 12.58 EUR), HORNBACH (-2.34 Prozent auf 91.70 EUR), Mutares (-1.89 Prozent auf 26.00 EUR) und STO SE (-1.53 Prozent auf 96.30 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 623’943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.340 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch