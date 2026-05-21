NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 26’293.10 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.482 Prozent tiefer bei 26’143.62 Punkten, nach 26’270.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’039.37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’403.57 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.014 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24’259.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’886.07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’872.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.16 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’707.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15.69 Prozent auf 121.02 USD), Comtech Telecommunications (+ 15.34 Prozent auf 4.21 USD), Ballard Power (+ 14.08 Prozent auf 5.43 USD), Lifecore Biomedical (+ 8.97 Prozent auf 4.98 USD) und TransAct Technologies (+ 8.89 Prozent auf 3.92 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Intuit (-20.02 Prozent auf 307.07 USD), Astronics (-6.00 Prozent auf 79.89 USD), Roivant Sciences (-4.72 Prozent auf 30.88 USD), Blackbaud (-4.64 Prozent auf 29.62 USD) und Amkor Technology (-3.78 Prozent auf 65.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 49’386’052 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch