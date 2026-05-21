Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’446 0.4%  SPI 18’973 0.1%  Dow 50’286 0.6%  DAX 24’607 -0.5%  Euro 0.9142 -0.1%  EStoxx50 5’960 -0.3%  Gold 4’544 0.0%  Bitcoin 61’171 0.3%  Dollar 0.7868 0.0%  Öl 105.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Swiss Re12688156Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hexensabbat an der Börse: Warum Derivatemärkte viermal jährlich verrücktspielen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Micron-Aktie zieht an: Angehobener Ausblick stellt neue Rekorde in Aussicht
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Suche...
eToro entdecken

AXT Aktie 1120638 / US00246W1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ-Handel im Fokus 21.05.2026 22:33:47

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Schlussendlich hielten sich die Anleger in New York zurück.

Ballard Power
4.12 CHF 16.62%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 26’293.10 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.482 Prozent tiefer bei 26’143.62 Punkten, nach 26’270.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’039.37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’403.57 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.014 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24’259.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’886.07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’872.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.16 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’707.14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15.69 Prozent auf 121.02 USD), Comtech Telecommunications (+ 15.34 Prozent auf 4.21 USD), Ballard Power (+ 14.08 Prozent auf 5.43 USD), Lifecore Biomedical (+ 8.97 Prozent auf 4.98 USD) und TransAct Technologies (+ 8.89 Prozent auf 3.92 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Intuit (-20.02 Prozent auf 307.07 USD), Astronics (-6.00 Prozent auf 79.89 USD), Roivant Sciences (-4.72 Prozent auf 30.88 USD), Blackbaud (-4.64 Prozent auf 29.62 USD) und Amkor Technology (-3.78 Prozent auf 65.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 49’386’052 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AXT Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?