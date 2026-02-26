NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
26.02.2026 07:13:13
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 195.56
|
Abst. Kursziel*:
27.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 195.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.77%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07:15
|Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend (AWP)
|
06:33