NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

149.63
CHF
3.79
CHF
2.60 %
19.11.2025
BRXC
20.11.2025 07:02:02

NVIDIA Buy

NVIDIA
149.63 CHF 2.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe Anlegern mit wachsenden Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die passende Antwort gegeben, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit sollte das KI-Schiff auf Kurs bleiben./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 186.52 		Abst. Kursziel*:
34.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 186.54 		Abst. Kursziel aktuell:
34.02%
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

