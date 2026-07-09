Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe einen unerwartet starken Eingang an Bestellungen verzeichnet, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Angesichts der soliden operativen Umsetzung, die weiterhin für eine starke Profitabilität sorge, sieht er die jüngste Kursschwäche als attraktive Einstiegschance./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.26 €
|
Abst. Kursziel*:
37.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.73%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group announces 3.1 GW of order intake in the second quarter 2026 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 3.1 GW im zweiten Quartal 2026 (EQS Group)
|
08.07.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Nordex-Aktie dennoch tiefer: UKA bestellt 100 Windturbinen (Dow Jones)
|
07.07.26
|EQS-News: Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland (EQS Group)
|
07.07.26