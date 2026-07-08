Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die eingegangenen Bestellungen des Windturbinen-Herstellers hätten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.00 €
|
Abst. Kursziel*:
35.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.02%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group announces 3.1 GW of order intake in the second quarter 2026 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 3.1 GW im zweiten Quartal 2026 (EQS Group)
|
08.07.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
|
07.07.26
|EQS-News: Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland (EQS Group)
|
07.07.26
|EQS-News: Nordex Group receives orders totalling 700 MW from UKA in Germany (EQS Group)
|
06.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.07.26