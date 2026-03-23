Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Bundeswirtschafts- und Energieministers über eine zusätzliche Förderung für Onshore-Windkraft bis 2030. Davon werde Nordex profitieren. Er sieht in dem Schritt ein klares Signal, dass die Energiewende vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts ein zentrales Thema sei./rob/ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.90 €
|
Abst. Kursziel*:
13.90%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.12%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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