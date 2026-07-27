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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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28.07.2026 08:05:24

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Mercedes-Benz Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Autobauer ein starkes zweites Quartal hinter sich, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
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Overweight 		Kurs*:
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Analyst Name::
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