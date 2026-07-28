Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Philips nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe bei Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsatzprognose sei zudem bestätigt und die Margenprognose aufgrund der Zollerstattung um einen Prozentpunkt angehoben worden. Allerdings wies der Analyst darauf hin, dass der Auftragseingang leicht zurückgegangen sei und damit hinter den Marktschätzungen zurückgeblieben sein dürfte. Daher rechnet er mit einer negativen Aktienreaktion an diesem Morgen. Dabei erinnerte Adlington daran, dass Philips in den letzten Quartalen die Erwartungen deutlich übertroffenen hatte und sich der Aktienkurs im Vergleich zur Branche besser entwickelt hat./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.34 €
|
Abst. Kursziel*:
5.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.62%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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