Nokia 8.05 CHF -0.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.