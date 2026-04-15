Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
8.05CHF
-0.03CHF
-0.42 %
10:49:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.04.2026 09:38:14
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.92%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.03.26
|Nokia will laut Gewerkschaft in der Schweiz Stellen abbauen - Aktie fester (AWP)
|
02.03.26
|Nokia-Aktie schwächer: Konzern-Chef sieht 'enorme Beschleunigung' des Datenwachstums (AWP)
|
02.03.26
|Nokia-Chef sieht 'enorme Beschleunigung' des Datenwachstums (AWP)
|
29.01.26
|Nokia-Aktie schwächelt: Unternehmen verdient trotz höherem Umsatz weniger - Aktie gibt nach (AWP)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|09:38
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|8.09
|0.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Buy
|10:04
|
DZ BANK
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|09:59
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold
|09:58
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|09:49
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Hold
|09:48
|
Deutsche Bank AG
Rheinmetall Buy