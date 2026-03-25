BLKB-Aktie: Gewinnminus wegen Radicant
Wall Street-Offensive: Neue Standards für sicherere Krypto-Investments
Heidelberg Materials-Aktie: Höhere Dividende, aber mit kleiner Enttäuschung
Devisenmarkt mit Zurückhaltung: So steht es um Franken, Dollar und Euro
Goldpreis: Wieder den Rückwärtsgang eingelegt
Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

6.64
CHF
0.12
CHF
1.86 %
25.03.2026
BRXC
26.03.2026 07:13:39

Nokia Buy

Nokia
6.64 CHF 1.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 7,20 auf 8,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Optical Networking werde stärker und stärker, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Präsentation des Netzwerkausrüsters auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC). Die aktuellen Zielsetzungen hält er für konservativ./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Jefferies & Company Inc.
8.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.19 € 		Abst. Kursziel*:
22.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.55%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:13 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.02.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
