Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Die Umsatztrend dürfte sich im zweiten Quartal des Sportartikelherstellers wahrscheinlich deutlich verschlechtert haben, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand. Hoffnungen seien dagegen mit dem Programm PACE verbunden wegen möglicher Einsparungen./rob/mf/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 45.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 37.53
|
Abst. Kursziel*:
19.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 37.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.94%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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