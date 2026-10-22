Nike 30.62 CHF -2.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Die Umsatztrend dürfte sich im zweiten Quartal des Sportartikelherstellers wahrscheinlich deutlich verschlechtert haben, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand. Hoffnungen seien dagegen mit dem Programm PACE verbunden wegen möglicher Einsparungen./rob/mf/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.