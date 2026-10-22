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22.10.2026 13:30:10

Nike Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Die Umsatztrend dürfte sich im zweiten Quartal des Sportartikelherstellers wahrscheinlich deutlich verschlechtert haben, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand. Hoffnungen seien dagegen mit dem Programm PACE verbunden wegen möglicher Einsparungen./rob/mf/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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19.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 37.52 		Abst. Kursziel aktuell:
19.94%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
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13:30 Nike Outperform Bernstein Research
10:18 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
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