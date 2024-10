NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 750 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth geht laut seinem am Freitag vorliegenden Ausblick optimistisch in die Berichtssaison der US-Internetbranche. Er setzt weiter auf ihre Größen mit starkem Langfristpotenzial wie Amazon, Meta und Uber. Er mag aber auch krisenfeste Abo-Modelle wie Netflix und Spotify. Für Amazon, Alphabet und Meta komme es einmal mehr darauf an, erste Erträge ihrer KI-Investitionen aufzuzeigen sowie die Umsatzbeiträge ab 2025./ag/mis;