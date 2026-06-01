Remy Cointreau 37.93 CHF 10.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Remy Cointreau mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Sell" belassen. Überraschend gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und der Ausblick auf 2027 sprächen für steigende Markterwartungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag nach der Bilanz. Den Umbauplan des Spirituosenkonzerns nannte er mutig. Dank der Dividendenkürzung blieben die Franzosen beim Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis unter 3,5./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.