Kryptokurse am Mittag

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Krypto-Marktbericht 04.06.2026 12:43:06

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 11:56 bei 63.001,73 US-Dollar und damit 1,63 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.043,31 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 4,6 Prozent auf 8,06 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -12,6 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 3,01 Prozent auf 45,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 47,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 3,13 Prozent auf 1.757,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.813,96 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,03 Prozent auf 242,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 242,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 3,92 Prozent auf 1,154 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,201 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 4,38 Prozent auf 343,93 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 359,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Cardano nach. Um 5,85 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 11:56 auf 0,1889 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2007 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2095 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 11:56 auf 0,2065 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 11:56 werden 0,3275 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 620,56 US-Dollar am Vortag auf 594,95 US-Dollar nach unten (4,13 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 11:56 wurde ein Kurs von 0,0875 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0914 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 68,30 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (71,68 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,71 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 4,95 Prozent auf 7,654 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,053 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 5,18 Prozent auf 7,907 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,340 US-Dollar wert.

Daneben fällt Sui um 6,63 Prozent auf 0,7708 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8256 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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