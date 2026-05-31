Microsoft-Aktie: Experten empfehlen Microsoft im Mai mehrheitlich zum Kauf

Die Microsoft-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 568,00 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 450,24 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 640,00 USD 42,15 22.05.2026 Barclays Capital 545,00 USD 21,05 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 575,00 USD 27,71 04.05.2026

Redaktion finanzen.ch