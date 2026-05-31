Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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31.05.2026 22:30:38
Microsoft-Aktie: Experten empfehlen Microsoft im Mai mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.
Die Microsoft-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
9 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 568,00 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 450,24 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|42,15
|22.05.2026
|Barclays Capital
|545,00 USD
|21,05
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|575,00 USD
|27,71
|04.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
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|DZ BANK
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|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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|Microsoft Overweight
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