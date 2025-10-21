Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

984.03
CHF
29.24
CHF
3.06 %
21.10.2025
BRXC
22.10.2025 08:59:18

Netflix Outperform

Netflix
984.02 CHF 3.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brasilien ausgeklammert, habe der Streamingdienst die Margen-Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch. Für das Brasilien-Geschäft jedoch hätten einmalige, unvorhergesehene Anpassungen vorgenommen werden müssen, sodass in einem einzigen Quartal zusätzliche Betriebskosten von vier Jahren verbucht worden seien./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 03:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

