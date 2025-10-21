Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brasilien ausgeklammert, habe der Streamingdienst die Margen-Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch. Für das Brasilien-Geschäft jedoch hätten einmalige, unvorhergesehene Anpassungen vorgenommen werden müssen, sodass in einem einzigen Quartal zusätzliche Betriebskosten von vier Jahren verbucht worden seien./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 1’390.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 1’241.35
Abst. Kursziel*:
11.97%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 1’241.88
Abst. Kursziel aktuell:
11.93%
Analyst Name::
Laurent Yoon
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
06:33
|Netflix: Auf Kurs zu einer Milliarde Zuschauer (AWP)
21.10.25
|Netflix shares drop as Brazil tax dispute hits profits (Financial Times)
21.10.25