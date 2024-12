ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix von 825 auf 1040 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streamingdienst sei einer der Hauptprofiteure des Strukturwandels im Medienbereich, schrieb Analyst John Hodulik in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Er hob seine längerfristigen Schätzungen für operativen Gewinn und Cashflow an und setzte obendrein auch höhere Bewertungsmaßstäbe an./ag/ck;